Ambiente, Corte Ue: l’Italia ha violato il diritto sulla qualità dell’aria

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l’Italia ha violato il diritto dell’Unione Europea sulla qualità dell’aria, dato che i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 sono stati superati in maniera sistematica e continuata tra il 2008 e il 2017.

La Corte ha accolto il ricorso della Commissione Europea per inadempimento nei confronti dell’Italia a cui erano stati richiesti chiarimenti, ritenuti poi insufficienti, rispetto al fatto di aver superato dal 2008, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10.