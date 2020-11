Amor vincit omnia: storia di due centenari il cui amore ha sfidato (e vinto) il Covid

E’ guarita dal Covid a 97 anni, dopo essere stata in isolamento a casa col marito che di anni ne ha ben 100. E’ la storia di una coppia di anziani di Taranto resa nota grazie alla segnalazione di una nipote. Lei ha preso il Covid, ma era asintomatica. Positiva è risultata anche una delle tre badanti che assiste la coppia col risultato che marito e moglie sono rimasti soli in casa e senza nessun aiuto perchè le altre due badanti, in attesa del tampone, erano in isolamento. Ad assisterli la coppia una nipote, che lasciava loro i viveri fuori dalla porta. E’ intervento in loro aiuto anche il Comune di Taranto. L’assessore al welfare, Gabriella Ficocelli, ha attivato una cooperativa sociale di operatori socio-sanitari, Nuova Luce, che ha assistito gratuitamente marito e moglie. Al nuovo tampone di controllo effettuato, sono risultati negativi sia lei che lui che ora stanno bene a casa propria.