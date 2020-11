Meteo Belluno, Ottobre 2020 più piovoso e freddo della norma: temperature medie da 0.5°C a 1.5°C inferiori alla norma

“Questo mese è risultato più piovoso e un po’ più freddo del normale. Ottobre, il mese più rappresentativo dell’autunno, quest’anno ha palesato le caratteristiche tipiche di questa stagione, talora anche accentuandole. – rileva l’analisi mensile a cura di Arpa Veneto – A episodi di spiccato maltempo si sono alternate fasi di tempo stabile, con le prime estese nebbie nei fondovalle prealpini e con un precoce arrivo del freddo a metà mese che ha provocato le prime brinate nei fondovalle prealpini.”

“Le temperature medie mensili sono risultate da 0.5°C a 1.5°C inferiori alla norma, frutto di una lunga fase di freddo durata tutta la seconda decade del mese. Nelle altre due decadi si sono avute alcune, significative oscillazioni, con un finale di mese decisamente mite in quota. Per ritrovare un mese più freddo del normale bisogna tornare indietro al maggio 2019. Lo zero termico è variato fra un minimo di 1760 m nei giorni 12 e 13 ed un massimo di 4320 m nei giorni 21 e 22. Lo scarto dalla media da inizio anno nel capoluogo è passato da 0.7°C a 0.6°C e ciò significa che il 2020 probabilmente si dimostrerà un po’ meno anomalo rispetto agli ultimi due anni.

Le precipitazioni totali mensili sono state ovunque abbondanti, in un mese che normalmente è già uno dei più piovosi dell’anno. Sulle Prealpi è piovuto in media il 50- 60% in più, mentre sulle Dolomiti lo scarto è stato in molte zone anche maggiore, con precipitazioni anche doppie rispetto alla norma a Forno di Zoldo, Agordo, Arabba e a Borca di Cadore. Si sono avuti tre distinti episodi di forte maltempo: il primo nei giorni 2, 3 e 4, il secondo fra il 10 e l’11 ed il terzo fra il 26 ed il 27. La frequenza delle precipitazioni è risultata più alta del normale, con 11-12 giorni piovosi o nevosi, a fronte di una media pluriennale di 8-9. La neve in montagna è caduta ad inizio mese a quote molto alte, per poi abbassarsi sensibilmente durante l’episodio di maltempo del 10/11, fino ad arrivare a 1200-1500 m. Il bilancio pluviometrico da inizio anno mostra ovunque degli esuberi, compresi in media fra il 10 ed il 40% (minimo +7% a San Martino d’Alpago, massimo +45% ad Auronzo).

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese: