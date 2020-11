Palermo, presentato il progetto definitivo per il nuovo anello ferroviario

A Palermo sta diventando realtà il collegamento ferroviario tra porto, aeroporto e centro cittadino. Il progetto definitivo della Rete Ferroviaria Italiana è stato completato e presentato al Provveditore delle Opere Pubbliche. L’Anello ferroviario è in via di realizzazione con tratti in sotterranea, che permettono di valorizzare la superficie della città con spazi verdi per sport, passeggiate e relax. L’opera terminata prevede diversi tratti ferroviari già esistenti aggiornati.

Per comoletare l’opera il progetto prevede l’investimento complessivo di 100 milioni di euro e sono previsti 4 anni di lavori. Servirà l’approvazione del comitato tecnico-amministrativo del Provvedorato per dare il via libera alla gara d’appalto e, successivamente, ai lavori. La rete ferroviaria dell’anello palermitano sarà elettrificata a 3kV in corrente continua.

Con la nuova tratta ferroviaria, basteranno 15 minuti per percorrere l’anello.