Angela da Mondello si dà alla musica: “Non ce n’è Coviddi” diventa una canzone con tanto di VIDEO

Al peggio non c’è mai fine. Dopo essere diventata famosa per le sue affermazioni negazioniste sulla pandemia, Angela da Mondello, la signora di Palermo che si prodigava ad informare tutti del fatto che “non ce n’è Coviddi”, ora si dà anche alla musica. Sembrerebbe, infatti, prossima all’uscita una canzone sul suo tormentone contro la pandemia.

La stessa signora Angela, diventata celebre a causa di un’intervista trasmessa in prima serata nel programma “Live – Non è la D’Urso”, anticipava già da settimane la realizzazione della canzone in collaborazione con un cantautore del posto, i Noseal Vucciria Music. E stamattina, un gruppo di persone si è riunito sulla spiaggia di Mondello per prendere parte ad un videoclip, proprio come mostrano le immagini del video seguente.