Annullato il Coca-Cola Christmas Truck Tour: per la prima volta, l’iconico camion rosso non viaggerà nel Regno Unito a causa della pandemia

Il Coca-Cola Christmas Truck Tour del Regno Unito è stato cancellato per la prima volta in 10 anni a causa della pandemia di coronavirus. Il grande camion rosso è popolare tra le famiglie che portano i bambini a salutare il suo passaggio durante le festività natalizie. Il mezzo è decorato con luci di Natale e solitamente visita circa 40 città del Regno Unito. Grandi folle si spostano nelle località più vicine per prendere una bottiglia di Coca-Cola e scattare una foto ogni Natale.

Ma quest’anno, con la pandemia, sarà tutto diverso. Coca-Cola ha annunciato che non viaggerà per il Paese a causa delle attuali restrizioni contro la pandemia. Una portavoce della compagnia ha detto: “Alla luce delle ulteriori restrizioni per il Covid-19 annunciate nel Paese ed in linea con le linee guida del Governo, purtroppo non possiamo andare avanti con il nostro Coca-Cola Christmas Truck Tour quest’anno. Sappiamo che sarà deludente per molte persone, ma la nostra priorità è la sicurezza dei nostri consumatori e dei nostri dipendenti. Non vediamo davvero l’ora di accogliere di nuovo la gente il prossimo anno quando tornerà il Truck Tour”.

È la prima volta che il tour, che tradizionalmente inizia a novembre, viene cancellato da quando è iniziato 10 anni fa. Il Coca-Cola Christmas Truck Tour è una delle “vittime” della pandemia in un Natale che quest’anno sarà molto diverso da quello a cui siamo sempre stati abituati.