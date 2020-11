“Gli anziani non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma vanno tutelati”: è polemica sulle parole di Toti

“Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento piu’ ampio, e’ stato frainteso. I nostri anziani sono i piu’ colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di piu’ a casa e essere tutelate di piu’“. E’ quanto e’ scritto in un tweet del presidente Giovanni Toti che commenta cosi’ le critiche a una sua frase in un post. Toti aveva scritto, tra l’altro, parlando degli anziani: “Si tratta di persone che sono per fortuna per lo piu’ in pensione, non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo piu’ fragili vanno tutelate in ogni modo“.

Le polemiche, in merito, sono tante. “Mentre il presidente Mattarella ricorda le vittime del Covid-19, un governatore di destra pensa che esistano vite di scarto perche’ improduttive. Il virus mette in pericolo la salute di tutte le persone e tutte vanno protette. Perche’ ogni vita umana conta, caro Toti”. Cosi’ su twitter Laura Boldrini, deputata del PD.

“Per quanto ci addolori perché noi le istituzioni siamo per rispettarle sempre, tutte e a prescindere dal loro colore, dobbiamo tenere conto di questo dato: Giovanni Toti non è indispensabile e le sue posizioni sono pericolose per la democrazia del nostro paese”. Così lo Spi-Cgil, il Sindacato dei pensionati, risponde dalla sua pagina Facebook al tweet del Presidente della Regione Liguria.

“Le parole del Presidente della Regione Liguria Toti ci lasciano impietriti. Riferirsi a delle persone come fossero risorse economiche prima che esseri umani, donne e uomini che custodiscono memoria, coltivano affetti, che sono madri, padri, nonni, fratelli e’ semplicemente immorale”. E’ il commento del movimento delle Sardine a quanto scritto su Facebook dal governatore, secondo cui “solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Si tratta di persone che sono per fortuna per lo piu’ in pensione, non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo piu’ fragili vanno tutelate in ogni modo“.

“Il presidente Toti chiarisca esattamente cosa intende, nel suo post odierno, con: ‘persone per lo piu’ in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese’. Gravissime poi le sue parole in merito al peso minore alle vittime di ieri: ‘per quanto (!) ci addolori ogni singola vittima di Covid-19, dobbiamo tenere conto di questo dato (..): 22 erano pazienti molto anziani”. Lo afferma in una nota il M5S della Liguria commentando il post pubblicato questa mattina dal presidente Toti. “Toti chieda umilmente perdono: ha offeso il concetto stesso della nostra societa’ e noi tutti che facciamo tesoro dei nostri anziani. La saggezza, l’esperienza, l’amore che hanno per le giovani generazioni sono inestimabili – dice il M5S -. Rifiutiamo l’immagine di un Governatore che dovrebbe avere a cuore tutti i cittadini e invece, evidentemente vittima dei deliri di onnipotenza, ha dato voce a un concetto cosi’ deplorevole” dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi commentando il post di Toti. “Ad ogni buon conto, rammentiamo al presidente di Regione il peso sempre piu’ crescente della silver economy: i nostri nonni non solo sono i cardini affettivi della nostra societa’, ma lo sono anche per il nostro benessere economico“, continua Tosi. “Comunque, al netto di considerazioni meramente pratiche, lascia interdetti che chi dovrebbe guidare la Regione sia stato capace di parole cosi’ prive di sensibilita’ e solidarieta’. Parole ciniche che condanniamo e dalle quali prendiamo le distanze! I nostri anziani mancati per Covid e tutti i loro famigliari meritano rispetto”. (

“Con tutto il rispetto Presidente #Toti, spero che si sia espresso male e che possa chiarire la sua posizione, perche’ un messaggio del genere e’ quantomeno equivocabile. Non ci sono vite umane “sacrificabili”. Mai, neanche in un’emergenza come questa”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella su twitter commentando il post di Toti.

TOTI, ‘FRASE TWEET ESTRAPOLATA, NON E’ MIO PENSIERO E CHIEDO SCUSA’

“Sta girando un mio tweet su cui vorrei chiarire due concetti e, innanzitutto, chiedere scusa se ha offeso qualcuno poiché non rappresenta minimamente il mio pensiero. La frase è stata estrapolata da un concetto più ampio e mal interpretata a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio post”. Così il governatore della Liguria. “Non a caso su Facebook, dove il testo è stato pubblicato integralmente, le stesse frasi – sostiene – non hanno creato il medesimo scalpore. Il concetto è: bisogna proteggere gli anziani. Il cinico è chi non lo fa. Il fatto che le persone oltre i 75 anni siano in pensione consente loro di proteggersi senza per questo dover fermare l’economia del Paese”, afferma. “Oltre il 95% dei deceduti per Covid ha più di 75 anni di età. L’età media dei decessi è di 84 anni. Servono misure anagrafiche di protezione per queste categorie se vogliamo sconfiggere il virus. A me – continua – sembra francamente più immorale un Paese che vieta scuola e sport ai giovani a cui il Covid fa poco, mentre non tuteliamo coloro che invece per il virus rischiano di morire. Basta demagogia e muoviamoci dove serve senza distruggere il Paese. Questo è quello che volevo dire e spero che facciate girare il più possibile il mio messaggio di chiarimento, con la stessa velocità con cui si fa un processo sui social“, conclude.