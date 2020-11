Archeologia misteriosa: il mare di Agrigento restituisce un cannone del tardo XVI secolo [FOTO]

La Sicilia continua a regalare ‘pezzi’ di passato. Nel mare di Agrigento è stato rinvenuto un prezioso cannone del tardo XVI secolo. A portarlo in luce è stata la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana che, nei giorni scorsi, ha avviato una ricerca nello specchio d’acqua antistante il sito di “Maddalusa”. E’ stato rinvenuto dal sub Gianluca Lopez. Il sito di Maddalusa, gia’ noto per aver restituito nel 2007 un altro cannone del tardo XVI secolo, ha costituito sin dall’antichita’ un luogo di passaggio di importanti rotte mercantili, come testimoniano i numerosi ritrovamenti fino ad oggi documentati. “Mentre il mondo della cultura subisce le conseguenze delle restrizioni e degli stop dovuti all’emergenza covid – sottolinea l’Assessore dei Beni Cuturali e dell’Identita’ Siciliana, Alberto Samonà- il mare siciliano continua a ricordarci l’etica della ricerca e della memoria. Viviamo in un’Isola ricca di preziose testimonianze che a mare, come in terraferma, ci ricordano che la Sicilia sin dai tempi piu’ lontani e’ stata crocevia di rotte culturali e commerciali, rendendo la nostra Isola un unicum a livello mondiale. Continua il grande lavoro della Soprintendenza del mare per portare alla luce il nostro straordinario patrimonio sommerso”.