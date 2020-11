Archeologia, straordinaria scoperta in Cina: ritrovate due antiche tombe nella città di Pingyao [FOTO & VIDEO]

Un gruppo di archeologi cinesi hanno scoperto due antiche tombe nella città di Pingyao, nella provincia settentrionale dello Shanxi: una risalente alla dinastia Zhou orientale, che ebbero il potere dal 770 al 256 a.C., e l’altra alla dinastia Jin, sul trono dal 1115 al 1234 d.C. Entrambi i sepolcri sono stati rinvenuti nel corso di scavi per un progetto di scavo congiunto condotto tra ottobre e novembre dall’Istituto provinciale di archeologia dello Shanxi. Sono posti a circa 800 metri dalle mura orientali dell’antica città di Pingyao, riconosciuta Patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. La tomba più antica, risalente alla dinastia Zhou orientale, è stata ritrovata distrutta nella parte superiore, e solo una camera funebre rettangolare è rimasta intatta. Dieci frammenti di reperti, tra i quali oggetti in giada e varie ceramiche, sono riemersi dal sito.

Il sepolcro risalente alla dinastia Jin è invece meglio conservato. La tomba appartiene ad una coppia ed è stata scoperta al di sopra della più antica sepoltura risalente alla dinastia Zhou orientale: è costituita da un portale, un varco, un corridoio e una camera funebre. Tra i reperti rinvenuti nel sito vi sono una mucca in terracotta, una ciotola in porcellana e quattro vasi di ceramica. La vicinanza delle due tombe alle antiche mura della città di Pingyao – precisa Wu Junhua, ricercatore dell’Istituto provinciale di archeologia dello Shanxi, che ha guidato gli scavi – ci restituisce un’importante testimonianza degli oltre 2.000 anni di storia della città. Le autorità locali di Pingyao stanno ora elaborando appositi piani per tutelare questi antichi sepolcri ed esporre i reperti rinvenuti.