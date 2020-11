La testa del dio alato Hermes riemerge da sotto un marciapiede ad Atene: incredibile scoperta durante lavori di scavo [FOTO]

Anche la Grecia, dopo l’Egitto e Israele, restituisce dal passato un oggetto di valore inestimabile. E’ stata ritrovata ad Atene, durante i lavori di ammodernamento della rete fognaria, una testa di un’antica statua di marmo raffigurante il dio Hermes, messaggero degli dei. La scultura, come ha annunciato il ministero greco della Cultura, di cui parla l’edizione online della ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung‘ – sarebbe collocabile tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C. L’oggetto ben conservato è stato ritrovato durante i lavori di scavo per ammodernare la rete fognaria a soli 1,3 metri sotto il marciapiede di una strada trafficata, la testa raffigura il dio in età avanzata e la statua cui apparteneva probabilmente era posta su un basamento quadrato.

Il ministero inizialmente non ha fornito alcuna informazione sul valore del ritrovamento. Sabato il sindaco di Atene Kostas Bakoiannis ha pubblicato una foto dell’opera sulla propria pagina Facebook. “Atene unica. Orgoglio e ammirazione“, ha scritto sotto. Nell’antica Grecia le sculture di Hermes erano spesso collocate come simboli agli incroci stradali. Nella mitologia greca, Hermes è il figlio di Zeus, il padre degli dei ed è un messaggero alato, il che lo rende il santo patrono di viaggiatori e mercanti.