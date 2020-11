L’astronauta Vittori: “Crew Dragon è una svolta per lo spazio, è la transizione verso opportunità per tutti”

L’astronauta Roberto Vittori ha definito il lancio del veicolo spaziale Dragon-2, della società privata SpaceX di Elon Musk, come una svolta e un passo verso lo spazio come “opportunita’ per tutti” attraverso la sua “economia circolare”. Parlando da Washington a un webinar organizzato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo in occasione della Settimana italiana della cucina, Vittori ha mostrato una foto della “capsula Crew Dragon” lanciata dal Falcon-9 sottolineando che che e’ costruita e “operata della societa’ privata Space-X: potrebbe sembrare un dettaglio – ha detto – ma in realta’ e’ game changer“, una svolta.

“Soprattutto negli Usa queste iniziative private stanno realizzando la transizione dallo spazio come pura esplorazione” a quello “come opportunita’ per tutti”, rendendo “realta’ l’economia circolare dello spazio“, ha detto ancora “uno dei piu’ importanti astronauti italiani in attivita'”, come l’ha definito l’ambasciatore Giampaolo Cantini introducendo la conferenza online dal titolo “gli astronauti mangiano italiano“.