Attenzione alla nuova truffa telefonica: cani di razza a prezzi modici

Torna la truffa telefonica dei finti cani di razza. Qualche anno fa i cuccioli inesistenti arrivavano dal Camerun e furono parecchie migliaia le persone che cascarono nella trappola pagando fior di quattrini per regalare cuccioli di cane di razza ai nipoti per il natale o per il compleanno, peccato che poi dopo aver sborsato cifre che in alcuni casi fino a 2.000 euro ci si accorgeva della truffa e dell’inesistenza dei cani stessi. Ora questi truffatori sono tornati all’opera usando un nuovo stratagemma, se prima pubblicavano i post dei cani inesistenti sui siti di vendita e regalo online, dopo essere stati scoperti, ora hanno escogitato un nuovo sistema.

Prima telefonano alle persone da un numero con prefisso internazionale dell’Inghilterra (0044 o +44) proponendo questi cani a prezzi modici e poi portano avanti in maniera privata via internet o WhatsApp la trattativa fino a farsi mandare cospicui anticipi che vanno fino a 1000 euro attraverso il sistema di trasferimento internazionale di soldi (Money transfert). Ovviamente alla fine dei cani nemmeno l’ombra e oltre al danno la beffa di non riuscire a rintracciare i truffatori che si fanno dare i soldi e poi scompaiono nel nulla, in quanto i soldi anticipati finiscono su conti che si trovano in Camerun, Nigeria E Niger.

“Occorre fare molta attenzione – scrive in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – questi truffatori chiamano sempre la prima volta da un numero internazionale principalmente con il prefisso 0044 che corrisponde all’Inghilterra, non rispondete a chiamate provenienti da numeri con quel prefisso se non conoscete chi vi sta chiamando, nel 900% dei casi si nascondono delle truffe tra cui ultima arrivata questa dei finti cani”.