25 Novembre, Santa Caterina d’Alessandria: IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri di buon onomastico

Auguri di Buon Onomastico Caterina! Oggi, 25 novembre 2020 si ricorda Santa Caterina d’Alessandria.

Il culto di Caterina d’Alessandria è molto diffuso: la troviamo raffigurata nella basilica romana di San Lorenzo, nelle catacombe di San Gennaro a Napoli e in molte parti d’Europa, dove ha ispirato anche rappresentazioni sacre e “cantari”.

La sua festa annuale è vissuta come la festa dei giovani: in Francia Caterina è divenuta la patrona degli studenti di teologia e di molte confraternite femminili.

E’ la protettrice delle apprendiste sarte (che da lei prenderanno un nome destinato a durare a lungo: “Caterinette”), ma anche dei barbieri, delle nutrici, delle ragazze da marito, dei prigionieri, e – poiché torturata con la ruota aculea – anche di tutte le professioni collegate alla ruota: dagli arrotini ai vasai, dai gommisti ai ciclisti.

In alto una gallery con immagini e di seguito frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome “Caterina”: