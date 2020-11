Sembra un’aurora boreale ma non lo è: ecco perché il cielo in Olanda è diventato giallo e viola [VIDEO]

Nei giorni scorsi, i residenti sono rimasti a bocca aperta quando il cielo in Olanda si è colorato di viola e giallo (vedi video in fondo all’articolo). Le immagini condivise sui social mostrano il cielo notturno risplendere di questi insoliti colori nell’incredulità dei cittadini. Somiglia moltissimo allo spettacolo dell’aurora boreale ma in realtà in questo evento, la natura c’entra ben poco.

Con ogni probabilità, queste luci colorate nel cielo sono dovute alle lampade utilizzate nelle serre. Le serre, in cui si coltiva di tutto dalle fragole ai pomodori, utilizzano diversi tipi di luci per produrre tutto l’anno. Si tratta di luci LED, che si avvicinano alla luce che le piante utilizzano per la fotosintesi, e queste luci hanno colori che vanno dal giallo all’arancione, al viola. Sono molto più efficienti dal punto di vista energetico e quindi migliori per l’ambiente, anche se hanno il potenziale di disturbare il cielo notturno. Questo problema, tuttavia, può essere risolto utilizzando tende scure per impedire alla luce di illuminare il cielo.

Anche se alcune persone lamentano il fatto di vedere un cielo diverso da come dovrebbe essere e l’impossibilità di osservare le stelle a causa delle luci delle serre, molti traggono da questa esperienza quelle emozioni che solo l’aurora boreale sa regalare, tingendo il cielo di splendidi colori.