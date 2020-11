Australia: uomo ucciso da uno squalo a Cable Beach, è l’8° attacco fatale quest’anno

Nuovo attacco fatale in Australia: un uomo è stato ucciso da uno squalo nelle acque di Cable Beach, spiaggia molto popolare tra i turisti sulla costa nord-occidentale del Paese.

E’ un evento molto raro a Cable Beach, un tratto di 22 km di sabbia bianca incontaminata vicino alla città di Broome.

L’uomo è stato tirato fuori dall’acqua ancora vivo, ma è deceduto in seguito per le ferite riportate.

Si tratta dell’8° attacco fatale di squalo nelle acque australiane quest’anno, durante il quale si sono contate 22 aggressioni, secondo i dati dell’agenzia governativa della Taronga Conservation Society.