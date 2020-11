Auto piomba sulla cancelleria tedesca a Berlino, schianto contro l’ingresso [FOTO]

Un’auto è piombata contro l’ingresso della cancelleria tedesca a Berlino, dove hanno sede gli uffici della cancelliera Angela Merkel.

L’incidente si è verificato pochi minuti fa: oggi è in programma una riunione tra Merkel e i presidenti dei Länder, per discutere delle nuove misure di contenimento del contagio di Coronavirus.

Sulla carrozzeria della vettura sono presenti diversi slogan politici: “Maledetti bambini e vecchi assassini“, si legge su un lato del veicolo, “Fermate la politica della globalizzazione“, si legge sull’altro.

Dpa riferisce che una persona è rimasta ferita ed è stata curata in ambulanza. Il cancello di metallo della cancelleria è stato danneggiato solo leggermente.

L’uomo al volante, riferisce Die Zeit, è stato arrestato.