Che auto guiderebbe oggi Diabolik? Jaguar rende omaggio al criminale più audace di sempre [FOTO]

Chi, nell’ormai lontano 1962, avrebbe mai immaginato Diabolik sfrecciare su una moderna Jaguar F-Type nei suoi leggendari inseguimenti con la polizia? Nel 2020, è finalmente possibile. In occasione dell’edizione digitale di Cartoomics, nel Panel intitolato “DIABOLIK: LE ORIGINI E LE EVOLUZIONI DEL MITO” tenutosi domenica 29 novembre, Jaguar ha reso omaggio al criminale più audace di sempre con una incursione della nuova F-Type, la vera sportiva di casa Jaguar, l’evoluzione della celebre E-Type, iconica alleata e compagna di avventure di Diabolik.

L’affascinante “re del terrore” e la sua vettura, pronta a divorare la strada durante le sue rocambolesche peripezie, sono un binomio indissolubile; il fumetto, scritto e ideato nel 1962 dalla penna di Angela Giussani, continua, a distanza di anni, ad ammaliare e suscitare fascino nell’immaginario odierno, rappresentando una pietra miliare nella storia del fumetto. In un video esclusivo, presentato in anteprima al Cartoomics, vengono ripercorse le principali tappe evolutive di un’automobile che ha ispirato generazioni e generazioni di fan del protagonista del leggendario fumetto. Linee sontuose, agilità e potenza si fondono in una vettura senza tempo, che si evolve mantenendo intatti i suoi tratti unici e inconfondibili dagli anni ’60 ad oggi. Nulla del DNA dell’antenata della coupé sfugge alla nuova Jaguar F-Type, concepita come un’automobile sportiva e contemporanea a cui chiedere il massimo.

Julian Thomson, Jaguar Design Director, ha dichiarato: “Progettare la sportiva più bella, che fosse inequivocabilmente una Jaguar attraverso la sua purezza, le sue proporzioni e la sua prestanza: questa è stata la nostra sfida. La nuova F-TYPE è più spettacolare che mai, con una chiarezza d’intenti ancora maggiore profusa in ogni linea, superficie e funzione e incarna il vero DNA del design Jaguar.” Nel suo continuo percorso di evoluzione- rivoluzione, Jaguar non ha però puntato solo su performance, design ed estetica, ma anche su un approccio fortemente eco-sostenibile, in particolare con il modello I-Pace che, al suo debutto, è stato il primo SUV premium ad alte prestazioni totalmente elettrico al mondo. Fin dalla sua introduzione, la I-Pace ha infatti ottenuto ben oltre 80 riconoscimenti in tutto il mondo, compreso il World Car of the Year, il World Car Design of the Year e il World Green Car nel 2019, rafforzando l’essenza del brand Jaguar in grado di evolversi sempre e superare ogni preconcetto: sulla strada che porta al futuro Jaguar è sempre in prima linea.

Oggi la Jaguar I-Pace è diventata ancora più competitiva e connessa e dispone di un nuovo sistema di infotainment maggiormente veloce e intuitivo e di un sistema di ricarica più rapido, che rende ancora più semplice sia possedere che guidare un veicolo elettrico. Il racconto dell’evoluzione di una vettura così memorabile come la F-Type è la perfetta celebrazione di un personaggio intramontabile, tanto storico quanto attuale, come Diabolik, anche grazie al connubio con una scattante e dinamica Jaguar, che ferma il tempo e fa sognare ad occhi aperti.