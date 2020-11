“Avocado e banane proteggono dal Coronavirus”: esperti costretti a smentire l’assurda bufala diventata virale

Negli ultimi giorni è diventata virale su Facebook e WhatsApp, ma anche su Twitter e Tiktok, una bufala che riguarda avocado e banane, secondo cui sarebbero efficaci contro il contagio da Coronavirus: molti esperti internazionali hanno dovuto smentire, precisando che i suddetti frutti, per quanto buoni, non hanno indicazioni terapeutiche, così come non ha un effetto protettivo prendere mezz’ora di sole al giorno (un’altra pericolosa bufala nel quadro della pandemia).

Queste fake news circolano spesso con l’attribuzione al “Journal of Virology” e fanno riferimento al Ph (il grado di acidità) di avocado e banane.

La suddetta rivista scientifica aveva pubblicato uno studio sul Ph nel lontano 1991 ma si riferiva all’epatite virale nelle cavie da laboratorio, e non certo SARS-CoV-2 e alla COVID-19.