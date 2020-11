Avventure outdoor, scende in strada Nissan X-Trail Salomon: una versione “speciale” pensata esclusivamente per il più grande crossover del marchio nipponico

Parliamo della rinnovata collaborazione (iniziata nel 2019) tra le realtà Salomon e Nissan, la prima azienda che da sempre è impegnata a favorire il progresso degli sport di montagna, attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di divertirsi, di progredire e di migliorare le proprie performance nella loro attività outdoor preferita, la seconda un’icona tra i marchi automobilistici per quanto riguarda la qualità e l’evoluzione tecnologica, anche nel mondo dei mezzi concepiti per la guida in fuoristrada.

Con la stagione invernale che sta bussando alle porte, quindi con migliaia di appassionate e appassionati che non vedono l’ora di vivere la propria migliore avventura sulla neve, scende in strada Nissan X-Trail Salomon: una versione “speciale” pensata esclusivamente per il più grande crossover del marchio nipponico.