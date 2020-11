Bere cacao fa bene al cervello: “migliora il rendimento mentale”

Scoprire che la cioccolata e/o il cacao fanno bene alla salute è sempre un piacere. Molti golosi sono infatti contentissimi di leggere le novità legate alle proprietà di questi alimenti. A scoprire delle importanti novità sul cacao sono stati gli esperti dell’Universita’ di Birmingham e dell’Universita’ dell’Illinois che hanno analizzato gli effetti di una bevanda al cacao con alti livelli di flavanoli in uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports.

Gli esperti hanno somministrato questa bevanda a 18 partecipanti maschi sani, di età compresa tra 18 e 40 anni, ai quali è stato chiesto di svolgere dei compiti cognitivi prima e dopo l’assuzione dell’infuso. “Assumere queste sostanze sembra associato a un migliore rendimento mentale e a un aumento dell’ossigenazione cerebrale. I soggetti hanno dimostrato di completare i test in modo piu’ efficiente a seguito della somministrazione del drink con miglioramenti dell’11 per cento nella velocita’ delle prestazioni“, ha spiegato Catarina Rendeiro dell’Universita’ di Birmingham.

“Sapevamo del loro effetto benefico sulla salute cardiovascolare ma volevamo indagare sull’impatto di queste sostanze in relazione al benessere cerebrale. Nel nostro esperimento abbiamo selezionato il cacao, ma i flavanoli sono estremamente comuni in altri alimenti. Si trattava di un insieme di partecipanti con livelli gia’ elevati di risposte di ossigenazione cerebrale che non sono stati ulteriormente incrementati dall’assunzione di flavanoli questo fornisce ulteriori prove a sostegno del legame tra l’aumento dell’ossigenazione del sangue cerebrale e le capacita’ cognitive“, ha concluso Rendeiro.