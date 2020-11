Fiato sospeso in India: l’intero Paese segue da ieri le operazioni di soccorso per tentare di salvare Prahlad, un bambino di quattro anni intrappolato in un pozzo, nel villaggio di Septura, nello stato del Madhya Pradesh.

Il piccolo si sarebbe avvicinato al pozzo mentre suo padre e altri abitanti del villaggio stavano facendo interventi di manutenzione, riportano i media locali.

L’apertura è profonda 60 metri e il piccolo è bloccato all’altezza di 15 metri.

Oltre alla Protezione Civile, sul posto è anche presente l’esercito: il governatore dello stato, Shivraj Singh Chouhan, ha reso noto che i militari stanno scavando un pozzo parallelo per raggiungere il piccolo.

I pozzi a cielo aperto, sono comuni in gran parte dei villaggi rurali indiani, e costituiscono uno dei pericoli maggiori per i bambini che vivono in quelle aree: ogni anno si contano decine di incidenti.