La bio-cabina Hocatt arriva in Italia: previene l’attacco dei virus, rafforza gli atleti e non solo

Negli ultimi anni la molecola dell’ozono è diventata una delle sostanze più utilizzate nelle terapie del benessere, della riabilitazione e dell’antiaging. Ma fino ad oggi ad essere disponibili sul mercato sono state unicamente soluzioni di tipo cosmetico o trattamenti topici considerati spesso troppo invasivi.

Il lancio della bio-cabina HOCATT™ ha segnato un vero e proprio punto di svolta tanto che negli Stati Uniti è diventata, nel giro dell’ultimo anno, il sistema più venduto e utilizzato dai centri benessere, una macchina in grado di concentrare in pochissimo spazio tutti i benefici di un’intera SPA. Il suo punto di forza? il grande valore aggiunto dell’ozono transdermico capace di purificare la pelle, favorire l’espulsione delle tossine, stimolare la sintesi di collagene ed elastina, aumentando la vitalità e potenziando il sistema immunitario contribuendo a prevenire l’attacco dei virus.

In Italia l’unico luogo dove è possibile sottoporsi al trattamento con la bio cabina Hocatt è il centro O-Zone di Alzate Brianza, a pochi minuti di distanza da Como e a 40 minuti da Milano.

Sviluppata da un team di scienziati e ricercatori internazionali attraverso quindici anni di studi sui benefici dell’ozonoterapia, HOCATT™ (acronimo di Hyperthermic Ozone Carbonic Acid Transdermal Technology) è una vera e propria macchina del benessere in grado di sfruttare esclusivamente elementi naturali.

In una seduta della durata di 30 minuti, infatti, si può usufruire contemporaneamente fino a 10 trattamenti:

Ozono transdermico per stimolare il sistema immunitario e facilitare l’espulsione delle tossine; Sauna a vapore o ipertermia per alleviare la tensione muscolare e accelerare il metabolismo; Ossigeno con lo scopo di rallentare i processi di invecchiamento; Irradiazione ultravioletta per stimolare la produzione di vitamina D e serotonina; Acido Carbonico per migliorare l’assorbimento dell’ossigeno; Raggi infrarossi lontani per aiutare a ripulire le pareti di arterie, vene e capillari; Micro-correnti specifiche : per accelerare la rigenerazione dei tessuti; Campi elettromagnetici pulsati agiscono a livello cellulare per migliorare le funzionalità; Infusione di olii essenziali, che agiscono positivamente su corpo mente e spirito; Cromoterapia: ogni colore ha i suoi benefici (insonnia, emicrania, infiammazioni…).

Detox, antiaging, potenziamento per gli atleti e rafforzamento del sistema immunitario per prevenire l’attacco dei virus

Quattro campi di applicazione di HOCATT™ in particolare possono essere considerate oggi estremamente interessanti:

Detox. Sette volte più potente di una normale sauna HOCATT™ è in grado di svolgere un grande lavoro di disintossicazione su quegli organismi sovraccarichi di metalli pesanti e tossine che il nostro corpo assorbe attraverso uno stile di vita errato (eccesso di alcool e zuccheri, poco esercizio fisico, stress, fumo solo per citare le problematiche più diffuse).

Antiaging. Altrettanto rivoluzionaria è l’efficacia di HOCATT™ per le persone che sono alla ricerca di un rimedio naturale anti-age realmente efficace. Sedute periodiche di 30 minuti all’interno della bio-cabina rappresentano un trattamento transdermico dolce e insieme potentissimo: il vapore all’ozono purifica la pelle, favorisce l’espulsione delle tossine, e stimolando la sintesi di collagene, ne aumenta la vitalità. Trattamenti costanti di 30 minuti l’uno permettono una regolare rilascio di ossigeno e ozono alle cellule generando un costante rallentamento dei processi di invecchiamento, con conseguente riduzione delle rughe sottili e rassodamento ed elasticità dei tessuti, ma anche una riduzione della cellulite e delle smagliature, e uno scioglimento delle cellule adipose.

Preparazione atletica. Chi svolge attività sportiva ha necessità di stimolare le proprie funzioni cardiovascolari e di recuperare le energie dopo uno sforzo importante. L’apporto di ossigeno ottenuto durante una seduta dentro la bio-cabina HOCATT™ va a lavorare proprio sulla circolazione e sull’efficacia respiratoria nella fase successiva allo stress da eccesso di lavoro muscolare. Benefici analoghi a coloro che vogliono semplicemente rigenerarsi combattendo stress e tensione, sia emotiva che fisica.

Rafforzamento sistema immunitario. L’ozonoterapia è universalmente riconosciuta come uno dei protocolli più efficaci per ridurre dolori e infiammazioni e stimolare il sistema immunitario in particolare tra le persone anziane o affette da patologie per le quali svolge un’azione di accelerazione della rigenerazione dei tessuti per prevenire l’aggressività dei virus.

I continui studi sui benefici dell’Ozono confermano questa sostanza sia estremamente utile in un momento come questo dove il nostro organismo si ritrova a dover combattere contro un nuovo virus, Il COVID-19. Si è dimostrato come la combinazione ossigeno – ozono sia estremamente efficacie sia in fase preventiva.