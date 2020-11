Il Black Friday è alle porte: gli 8 consigli per non sforare il budget

Con il Black Friday alle porte, molti italiani si trovano a fare i conti con un nuovo lockdown e l’e-commerce sarà l’unico modo per cercare di approfittare degli sconti e portarsi avanti sui regali di Natale. La sensazione generale è che, proprio per la situazione, si spenderà meno, ma occhio al revenge spending! Lo shopping online sempre più agevolato, le offerte del Black Friday sui vari e-commerce unite alla voglia di compensare con qualcosa di piacevole le limitazioni cui si è costretti potrebbero avere il sopravvento e, in alcuni casi, portare a spendere più di quanto ci si potrebbe permettere, con ripercussioni negative sul proprio portafogli.

Ecco la guida di KRUK, l’esperto del debito, per non sforare il budget durante il Black Friday: