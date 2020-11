Boehringer Ingelheim Italia rafforza il suo impegno verso l’ambiente con il lancio di un nuovo inalatore riutilizzabile

Boehringer Ingelheim ha presentato, durante una digital press conference, il lancio del nuovo inalatore riutilizzabile Respimat® per il trattamento di pazienti con BPCO e asma.

Il nuovo inalatore riutilizzabile è il risultato dell’impegno di Boehringer Ingelheim nell’innovazione tecnologica con un forte orientamento green, finalizzato a rispondere alle esigenze dei pazienti, in un’ottica più globale che tiene conto degli aspetti di sostenibilità ambientale. Questo nuovo inalatore testimonia come l’attenzione verso l’ambiente stia cambiando il trattamento delle patologie respiratorie, unendo alla tutela della salute dei pazienti, un ridotto impatto ambientale dei trattamenti.

Respimat® Riutilizzabile, oltre a ridurre l’impatto ambientale, nasce dall’ascolto delle esigenze di medici e pazienti per creare un dispositivo che garantisca una maggiore praticità di utilizzo per i pazienti con BPCO e Asma5, e si inserisce nell’ambito della consolidata esperienza di Boehringer Ingelheim nella ricerca e sviluppo di farmaci per la gestione delle malattie respiratorie, che la annovera tra le aziende leader in questo settore, oltre ad essere tra le prime 20 aziende farmaceutiche a livello globale.

Nello specifico in ambito respiratorio l’impegno dell’azienda verso l’innovazione si traduce non solo nello sviluppo di nuovi farmaci, ma anche di dispositivi per la somministrazione di alcuni di essi, tecnologicamente avanzati, maneggevoli, di facile utilizzo per i pazienti.

Con Respimat® Riutilizzabile, oggi, Boehringer Ingelheim punta ad un’innovazione sostenibile 2.0 nell’ambito della gestione delle malattie respiratorie. Già nel 2007 l’inalatore Respimat ha rappresentato un’evoluzione tecnologica nell’ambito della terapia inalatoria. È stato infatti il primo dispositivo, senza propellenti, capace di nebulizzare il farmaco in modo unico generando una nebbia soffice che arriva facilmente ai polmoni dei pazienti senza che questi debbano inspirare forzatamente. Respimat® Riutilizzabile, a differenza della maggior parte dei dispositivi inalatori in plastica monouso, può essere riutilizzato per 6 volte, con un semplice cambio della cartuccia quando il medicinale è esaurito.7

Essendo privo di propellenti, le sue emissioni di CO2 sono 20 volte inferiori rispetto a quelle degli altri inalatori.1,3 Si stima che grazie a Respimat® Riutilizzabile entro il 2025 saranno risparmiate 776 tonnellate di rifiuti di plastica e 14.300 tonnellate di emissioni di CO2.8

Respimat® Riutilizzabile ha anche vinto nel febbraio 2020 il premio 2020 Pharmapack Eco-Design Award, che viene assegnato alle migliori innovazioni delle aziende per il packaging dei farmaci, dei dispositivi medici, dei prodotti sanitari e veterinari.6

Boehringer Ingelheim Italia nel respiratorio

In Italia Boehringer Ingelheim è fortemente impegnata nella ricerca clinica e scientifica in ambito pneumologico e presente con un elevato numero di prodotti. Fulcro dell’impegno dell’azienda è la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una malattia che costituisce la quarta più importante causa di morte a livello mondiale e rappresenta un capitolo molto importante delle patologie respiratorie croniche. Negli ultimi anni la ricerca di Boehringer si è focalizzata anche sulla terapia della fibrosi polmonare idiopatica, una grave patologia rara per la quale esistono oggi limitate opzioni terapeutiche.

Un’azienda dal DNA green

Boehringer Ingelheim è un’azienda dal DNA green ed è fortemente impegnata in iniziative a tutela dell’ambiente12, attraverso investimenti continui in innovazione.9 Il progetto “Be green – Future by Choice”, lanciato nel 2001 a livello internazionale, rappresenta il centro di coordinamento e di ottimizzazione di tutti gli sforzi e le azioni avviate negli anni per la sostenibilità ambientale. Boehringer è costantemente impegnata nel ridurre, durante le fasi di sviluppo e produzione dei prodotti, la produzione di rifiuti e di acque reflue, le emissioni gassose e l’utilizzo di sostanze pericolose; nel ridurre le emissioni di CO2, intervenendo responsabilmente sul cambiamento climatico, nel rispetto dell’accordo stipulato in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (COP21) di Parigi nel dicembre 2015; nel pianificare a livello globale, specifiche azioni di intervento con l’obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro la fine del 2020, a seguito di un’attenta valutazione e rilevazione del “carbon footprint”, cioè il calcolo delle emissioni di CO2 prodotte dalle attività del Gruppo ed emesse in atmosfera. A livello italiano, l’azienda ha adottato per il parco auto aziendale, soprattutto autovetture ibride per ridurre le emissioni.