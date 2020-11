Bus in fiamme a Roma: danneggiate auto e vetrine [FOTO]

Bus in fiamme a Roma: è accaduto nella notte in via Aurelia 437 dove un autobus dell’Atac ha preso fuoco per motivi in corso di accertamento.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti del Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale per mettere in sicurezza l’area e per i rilievi dei danni sui veicoli in sosta e le vetrine di alcune attività.