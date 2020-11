A caccia di fenomeni misteriosi nello Spazio: a dicembre la Cina lancerà GECAM

Il National Space Science Center dell’Accademia cinese delle Scienze ha reso noto che il mese prossimo è in programma il lancio in orbita di un telescopio spaziale per la ricerca sulle controparti elettromagnetiche delle onde gravitazionali.

GECAM (Gravitational Wave High-energy Electromagnetic Counterpart All-sky Monitor) potrebbe aiutare a svelare i misteri dei corpi astronomici ad elevata densità, come le stelle di neutroni e i buchi neri. Sarà lanciato dal Xichang Satellite Launch Center, in Sichuan, nel sudovest della Cina: due satelliti rileveranno le controparti elettromagnetiche delle onde gravitazionali, radiazioni ad alta energia generate da lampi radio veloci, lampi di raggi gamma e brillamenti di magnetar.