Calabria “zona rossa”, la figuraccia del commissario di Conte in TV: “il piano Covid dovevo farlo io”. Spirlì: “Speranza si dimetta subito” [VIDEO]

Una clamorosa figuraccia: il commissario della sanità calabrese Saverio Cotticelli, nominato dal governo Conte due anni fa e confermato dal Consiglio dei Ministri con il “Decreto Calabria” votato proprio mercoledì pomeriggio, poche ore prima della dichiarazione della “zona rossa”, nella tarda serata di ieri in un’intervista all’inviato del programma di informazione e approfondimento “Titolo V” di Rai 3, ha scoperto di dover fare il piano Covid che due milioni di calabresi aspettano invano da mesi. E in molti avevano persino accusato la Regione, considerandola responsabile di questa mancanza.

L’intervista è surreale: Cotticelli chiede alcuni documenti a “Maria“, che gli risponde “la devi finire, tu devi andare preparato“; poi il commissario accusa proprio il Governo: “hanno sbagliato, si sono dimenticati che c’erano due Regioni commissariate, la Calabria e il Molise. Hanno dato l’incarico al Presidente della Giunta, e si sono dimenticati che qui c’era il commissariamento“.

Incalzato dall’inviato di Rai 3, Cotticelli spiega: “A Giugno mi sono accorto che in Calabria non c’era un piano Covid, e ho fatto un quesito al Ministero. Ho chiesto: chi è che deve fare il piano operativo Covid?“. L’inviato della trasmissione Rai chiede la risposta e Cotticelli, sfogliando i documenti, come se lo scoprisse in quel momento e quasi cascando dalle nuvole, ammette: “io“. E poi legge, come un bambino che fa mea culpa, la risposta datagli dal Ministero: “Nelle Regioni sottoposte a piano di rientro commissariale, il potere-dovere di predisporre e adottare il programma operativo Covid-19 compete esclusivamente alla struttura commissariale“. L’inviato di Rai 3 chiede a Cotticelli come mai non ha fatto nulla, e il commissario imbarazzato risponde: “Il piano lo sto realizzando e la settimana prossima è pronto“. “Si rende conto che questa è una cosa grave?” chiede il giornalista, Cotticelli resta in silenzio. Poi confida: “Domani mattina io sarò cacciato da qui“.

Poco dopo la trasmissione, il Presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì ha pubblicato il video sulla propria pafina facebook e ha scritto: “la vergognosa ammissione di responsabilità del commissario di governo Cotticelli: per i calabresi non ha un piano di emergenza Covid. E lo hanno pure confermato col decreto Calabria due giorni fa. Il Ministro Speranza si deve dimettere subito“.