“Ho firmato le dimissioni stamattina. Ho gia’ fatto tutto, ho preceduto il premier Conte. Sono andato al ministero della Salute, dal ministro Speranza, e siccome era previsto pure il Mef, ho firmato anche li’“. Lo ha detto all’ANSA Saverio Cotticelli, commissario ad Acta alla Sanita’ della Calabria dimissionario. Sul fatto che in Calabria manchi un piano Covid, Cotticelli evidenzia “che non e’ vero”. “Farò delle dichiarazioni“, conclude.

Calabria, Cotticelli: “Ho firmato le dimissioni ma non è vero che non c’è il piano Covid in Calabria”

