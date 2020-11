Calabria: Narciso Mostarda probabile nuovo commissario alla Sanità in Calabria

Potrebbe arrivare anche questa sera la nomina del nuovo commissario alla Sanità in Calabria. A quanto si apprende da fonti di governo, a Consiglio dei ministri in corso si starebbe valutando il nome di Narciso Mostarda, medico laziale che dirige la Asl Roma 6. Ma sarebbe ancora in corso un confronto tra i ministri che con i rappresentanti della Regione Calabria. Dunque dal governo dicono che è ancora “prematuro” dare per acquisita la scelta, c’è infatti sul tavolo anche il nome dell’ex prefetto di Firenze Luigi Marratta.

Narciso Mostarda, 58enne è neuropsichiatra infantile. Mostarda ha svolto diversi incarichi dirigenziali, tra questi quello di direttore generale dell’Asl 6 di Roma. Mostarda è stato anche assessore del Pd a Frosinone. Fonti di governo spiegano che la scelta non è stata ancora presa. E’ in atto un confronto con i livelli regionali.