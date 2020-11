Calabria, il neocommissario si spiega meglio: da “le mascherine non servono a un cazzo” a “ho sbagliato” [VIDEO]

“Le mie affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata, risalgono al primo periodo della diffusione del contagio“. Così in una nota il neocommissario ad acta per il piano di rientro della sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, dopo le polemiche suscitate da un video in cui sosteneva l’inefficacia dell’uso delle mascherine. “Le mascherine – sottolinea ora Zuccatelli – sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid 19. Quindi, invito tutti ad utilizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico. Nella prima fase dell’epidemia la comunità scientifica internazionale riteneva che l’uso delle mascherine fosse da riservare ai soli contagiati e ai sanitari. L’esperienza di questi mesi, tuttavia, ci ha insegnato che si tratta di un virus per molti versi ancora sconosciuto per evoluzione e modalità di diffusione. Le conoscenze si sono consolidate nel corso dei mesi, in accordo con gli studi scientifici condotti”.

“Le mascherine non servono a un c… Quello che serve e’ la distanza. Per beccarti il virus, se io fossi positivo dovresti baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca altrimenti non te lo becchi. Il virus si prende se tu hai una frequentazione in cui le gocce di saliva ti arrivano per minimo 15-20 minuti addosso”. E’ quanto aveva affermato con veemenza Zuccatelli in un video di qualche tempo fa che in queste ore sta avendo centinaia di condivisioni e critiche sui social. Zuccatelli era gia’ commissario straordinario del policlinico universitario di Catanzaro, e prende il posto del generale Saverio Cotticelli, travolto dalla bufera politica dopo le dichiarazioni rilasciate venerdi’ sera alla trasmissione di Rai3 “Titolo Quinto”. Cotticelli, in sostanza, incalzato dalle domande alla fine ha dovuto ammettere che spettava proprio a lui predisporre quel piano Covid per la Calabria che invece ancora non c’e’.