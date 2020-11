La Calabria in rivolta, “Sanità, lavoro, libertà”: l’assordante grido di un popolo che non si arrende al clientelismo della politica [FOTO e VIDEO]

I Calabresi non ci stanno. Non più. Non è bastata un’attenta gestione dell’emergenza coronavirus al fine di colmare le lacune presenti in un territorio la cui sanità è commissariata da 10 anni, non è bastato l’adeguamento in toto in primavera alle misure restrittive nonostante l’emergenza fosse altrove, non è bastata l’applicazione delle 3T con l’attuazione di piccole zone rosse localizzate che avevano permesso un reale e controllato contenimento dell’epidemia.

No.

La Calabria è stata decretata zona rossa. Nonostante fosse la Regione con il minor numero di contagi, nonostante fosse la Regione con il miglior rapporto n. tamponi/ n. positivi, nonostante fosse occupato solo il 6% dei posti in terapia intensiva, nonostante fosse la Regione d’Italia ad aver la minor percentuale di nuovi casi su 100.000 abitanti.

Zona rossa.

E appena hanno provato a ribellarsi, subito il giudizio di chi non conosce ma pretende di insegnare: “Siete in zona rossa per la sanità carente” – “Perché voi calabresi avete votato la ‘ndrangheta” – “Ipocriti, la vera rivoluzione parte dalla cabina elettorale” – “Siete in zona rossa perché anziché sfruttare i fondi Covid li avete rubati”.

Tante belle parole, tanta demagogia. E poi?

Il triste epilogo di un teatrino che andava in scena da due anni. Cotticelli, il Commissario per la Sanità in Calabria (nominato dal Governo, ndr) era stato incaricato di preparare e attuare il piano anti-Covid in questa sventurata Regione. Ma lui non lo sapeva, lo ha scoperto durante un’intervista a “Titolo V”, su Rai3.

Bufera. Immediata la condanna del Governo (lo stesso Governo che gli aveva assegnato l’incarico e che, evidentemente, non aveva vigilato in alcun modo sull’evoluzione del Commisariamento): “Serve un altro Commissario!”. Non sia mai che i Calabresi possano auto-gestire il proprio diritto alla salute. Nello stesso giorno viene nominato Zuccatelli che solo 4 mesi fa evidenziava la sua teoria in merito all’inutilità della mascherina. Di bene in meglio, insomma.

Dulcis in fundo: Cotticelli vuole difendersi e lo fa all'”Arena” di Massimo Giletti. Dirà di essere stato drogato, di essere stato silurato in quanto personaggio scomodo. Di essere stato obiettivo di ‘ndrangheta e massoneria. E poi chiarirà: “Non sono mai andato neanche in pizzeria, non ho mai avuto a che fare con questa gente”.

Bum.

La gente adesso è stanca. La gente adesso è disperata. Questa gente che deve portare addosso il peso di altri, che prima di ogni azione deve liberarsi di un preconcetto nei suoi confronti. È la stessa gente che vede partire i propri figli, che hanno studiato e che per avere un lavoro all’altezza della loro cultura devono emigrare lontano dalla Calabria. È la brava gente, fatta di agricoltori, ristoratori, commercianti, artigiani. Avvocati, commercialisti, medici, ingegneri. Insegnanti. Professionisti.

Quella stessa gente che è stata privata di tutto: dignità, possibilità, speranza di un domani migliore.

Da Piazza Prefettura fino alla Camera di commercio, un minuto di silenzio, poi un urlo. Stasera un urlo assordante si alza dalla piazza di Catanzaro e investe l’Italia intera. Un urlo che non ha colori politici né bandiera. Nessuno può far finta di non sentire: è un urlo che invoca disperatamente “sanità, lavoro, libertà”.

In Calabria sta partendo la rivoluzione.