Caldo record in Australia: notte “di fuoco” a Sydney, oggi previsti almeno +40°C

Sydney ha registrato la notte più calda della sua storia: è stata infatti rilevata una temperatura media di 25,4°C nella notte (il precedente record risale 1967 quando erano stati raggiunti i 24,8°C), e oggi si attendono almeno 40°C in città.

L’incremento delle temperature ha portato il servizio dei Vigili del fuoco del New South Wales a diramare un divieto assoluto di accendere fuochi. Nell’area divampano 45 incendi e uno minaccia le abitazioni a ovest di Sydney.

Le temperature sono aumentate anche in altre parti dell’Australia, in South Australia e nel Victoria.