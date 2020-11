Acqua più stuzzicante con Waterdrop: lanciato il Calendario Dell’Avvento 2020

Waterdrop® è il primo microdrink al mondo. Un piccolo cubetto che arricchisce l’acqua con veri estratti di frutta e piante e preziose vitamine, senza zucchero. Con un totale di 10 gusti e accessori abbinati, waterdrop® rende l’acqua più stuzzicante, aiutando il consumatore a bere di più.

L’azienda Waterdrop® è stata fondata nel 2017 con soli 3 dipendenti: dopo innumerevoli viaggi in auto dalla Germania all’Austria, 2 anni e mezzo di approfondite ricerche e poche ore di sonno, i tre fondatori Martin, Henry e Christoph hanno creato un team di 150 persone.

Novità 2020 il Calendario Dell’Avvento, in collaborazione con Atelier Karasinski, disponibile in 3 dimensioni.

L’ispirazione per il design nasce direttamente all’interno dello studio, dalle superfici come la carta da parati o le piastrelle ma anche gli oggetti personali sparsi negli spazi di lavoro. All’interno delle singole caselle che conducono al tanto atteso 25 Dicembre, sarà possibile scoprire le confezioni di microdrink, le bottiglie o le cannucce in acciaio e vetro.

Il Calendario è già disponibile online in prevendita a un prezzo speciale.

Atelier Karasinski è uno studio di design con sede a Vienna fondato nel 2012 da Laura Karasinski. Si caratterizza per i progetti estetici ispirati alla storia, all’arte e all’eclettismo che incorporano soluzioni interdisciplinari, che vanno dal graphic design agli spazi e agli interni di marca per numerosi clienti illustri.