Chiusa la camera ardente di Maradona: El Pibe de Oro sarà imbalsamato?

La camera ardente allestita a Casa Rosada per l’ultimo saluto a Diego Armando Maradona e’ stata chiusa. La decisione, come spiegano i media locali, è stata presa dal governo dopo i disordini scoppiati davanti ai cancelli, con tanto di intervento delle forze dell’ordine. La veglia si sarebbe dovuta interrompere alle 16 locali, alla luce degli incidenti era stato deciso di prolungarla fino alle 19 ma alla fine è stato preferito anticiparne la chiusura. La bara sarà ora portata al cimitero Jardin de Bella Vista, dove sono sepolti anche i genitori dell’ex Pibe de Oro, per la tumulazione. Il carro funebre percorrerà la Avenida 9 de julio per dare l’opportunità a chi non è riuscito a entrare a Casa Rosada di dare l’ultimo saluto al Diez.

L’icona del calcio argentino ha chiesto in una lettera alla famiglia che il suo corpo venga preservato dopo la morte e imbalsamato. Lo ha riferito l’emittente TyC Sports. El Pibe de Oro è morto ieri all’età di 60 anni per un arresto cardiaco. Due settimane prima della sua morte, era stato dimesso da un ospedale dove aveva subito un intervento chirurgico al cervello. Secondo i media, l’ex campione del mondo ha scritto la lettera pochi mesi fa, chiedendo che il suo corpo fosse conservato per “molti anni“. Il testamento dovrebbe essere consegnato ai familiari nelle prossime ore. Decine di migliaia di tifosi hanno passato ore ad attendere l’opportunità di rendere omaggio a Maradona per l’ultima volta.