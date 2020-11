La Campania è zona rossa, Genny Savastano ‘minaccia’ Conte: Salvatore Esposito esilarante sui social

Campania e Toscana sono diventate zona rossa: le criticità legate all’emergenza coronavirus hanno costretto il Governo ad imporre misure ancora più restrittive in queste due regioni, dove si potrà uscire di casa solo per comprovate motivazioni di lavoro, salute o necessità e non si potranno andare a trovare i congiunti.

Se c’è chi protesta, c’è anche chi con simpatia manda un messaggio ben preciso che invita i concittadini a rispettare le regole, come Salvatore Esposito. L’attore campano che ha interpretato Genny Savastano in Gomorra ha postato un simpaticissimo fotomontaggio sul web che lo mostra mentre ‘strangola’ Giuseppe Conte.

“Giuse’ ,avevo chiesto la MOTOCICLETTA Rossa non a ZONA Rossa !!! #Stasenzalockdown 🤣 (Guagliu mi raccomando a parte la satira e l’ironia del web rispettiamo le norme , le istituzioni e le regole che ci danno altrimenti non usciremo mai da questa situazione 😭) Foto : web“, ha scritto Salvatore Esposito sui social.