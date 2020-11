Da domani, la Campania diventerà “zona rossa” e oggi i napoletani ne hanno approfittato per l’ultimo caffè o l’ultimo pranzo al ristorante. Dopo la scarsa affluenza mattutina sul lungomare di Napoli rispetto ai fine settimana precedenti, all’ora di pranzo i locali della zona hanno registrato il pieno. Piccole file sono comparse all’esterno di qualche locale e i tavoli sono stati via via occupati.