La Campania entra in zona rossa, e a Napoli iniziano le proteste: “Questa è una brutta malattia, o ci fate lavorare o ci ristorate” [LIVE]

In seguito all’ultimo monitoraggio dell’Iss relativo all’evoluzione della pandemia di coronavirus, la Regione Campania sarà dichiarata zona rossa. Le nuove normative entreranno in vigore da domenica 15 novembre: il ministro Speranza firmerà in serata l’ordinanza.

Dopo tante polemiche e le richieste del Governatore De Luca e del Sindaco di Napoli De Magistris, il Governo ha deciso quindi di decretare la Campania non più zona gialla, né arancine, bensì rossa: il livello più restrittivo che implica tutta una serie di limitazioni allo svolgimento delle attività e agli spostamenti personali (ad eccezione di motivi di salute e comprovate esigenze di lavoro o di necessità urgenti). La decisione è stata presa soprattutto in seguito all’aumento dei casi e al fine di scongiurare un’evoluzione della pandemia.

Tuttavia i cittadini di Napoli non ci stanno e scendono in piazza. A poche settimane dalle violente proteste i cittadini tornano a farsi sentire con proteste.

Sono sopratutto artigiani, ristoratori, negozianti e commercianti di ogni genere che chiedono la possibilità di lavorare. Tra i tanti anche gli ambulanti del mercato di Scampia i quali chiedono, attraverso una serie di striscioni e di slogan, rispetto per il proprio lavoro. Un cittadino chiede “Questa è una brutta malattia, o ci fate lavorare o ci ristorate” e la folla in coro risponde: “Lavoro, lavoro, lavoro”.

Gli ambulanti evidenziano la loro condizione, estremamente differente rispetto a quella dei ristoratori, e chiedono la possibilità di lavorare o, in alternativa, di avere delle tutele in merito alle tasse e agli oneri con i fornitori.

Nella gallery a corredo dell’articolo delle immagini live della protesta.

Seguiranno aggiornamenti live.