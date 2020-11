Cancro e stato nutrizionale: disponibile online il primo test di autovalutazione gratuito per pazienti oncologici

L’associazione FraParentesi, grazie al contributo incondizionato di Nutricia Italia, ha reso disponibile on line il primo test di autovalutazione nutrizionale rivolto ai pazienti oncologici che sono in corso di terapia e stanno perdendo peso.

L’aspetto nutrizionale, come è noto, riveste un ruolo di fondamentale importanza per sostenere l’organismo. Tuttavia, nel malato oncologico, può essere compromesso dall’intervento e dalle terapie antitumorali sino a causare condizioni di malnutrizione.

“Una malattia nella malattia – spiega l’oncologo Salvatore Artale, – Direttore dell’Unità di Oncologia dell’Ospedale di Gallarate Busto Arsizio e membro del comitato scientifico di FraParentesi – che, se non affrontata per tempo, può influenzare negativamente gli effetti della terapia nelle varie fasi del percorso di cura. Si tratta, purtroppo, di un problema diffuso soprattutto nei pazienti con diagnosi di tumore allo stomaco, pancreas, esofago, testa/collo, polmone e colon retto. Il 52% dei pazienti già alla prima visita manifesta questa problematica che purtroppo spesso non viene riconosciuta per tempo.

Per questa ragione, – spiega Daniela Abbatantuono, Presidente dell’associazione – FraParentesi, già promotrice di campagne di sensibilizzazione sull’importanza dell’aspetto nutrizionale e dell’attività fisica per affrontare al meglio le terapie, ha deciso di sviluppare un test semplice e immediato che offra la possibilità ai pazienti oncologici di prendere consapevolezza del proprio stato nutrizionale e di attivarsi tempestivamente”.

Il test Body-Check è stato sviluppato con il supporto del Dottor Salvatore Artale e della Dottoressa Nancy Grillo, Nutrizionista. Il test si basa sul MUST (Malnutrition Universal Screening Tool), la più diffusa scala di valutazione della malnutrizione e considera 2 parametri fondamentali: Indice di massa corporea (IMC) e Calo di peso. Il test prende, inoltre, in considerazione anche gli eventuali effetti collaterali da terapia oncologica.

Dopo aver compilato il test, che richiede meno di cinque minuti, si riceve un riscontro sul rischio di malnutrizione in quello specifico momento. Si ricevono inoltre consigli generali su come comportarsi, la possibilità di individuare il centro di nutrizione clinica più vicino al quale rivolgersi e una serie di approfondimenti utili in attesa di consultare, se necessario, il nutrizionista.

Il Test Body-Check è compilabile al link www.fraparentesi.org/body-check e sarà diffuso grazie ad una campagna digital sviluppata da Inrete – Relazioni istituzionali e comunicazione.

FRAPARENTESI

FraParentesi è un ente non profit, fondato da Daniela Abbatantuono e Cristina Agazzi nel 2016, che si propone di cambiare la cultura sulla vita col tumore..

Individua bisogni e sviluppa soluzioni, non medicali, per migliorare la qualità di vita di chi ha un tumore. Il primo progetto, lanciato nel 2016, è fraparentesi.org portale web e canale Youtube che offrono alle donne e ai familiari strumenti e informazioni pratiche per assumere un ruolo attivo nel percorso di vita col tumore.

Perché il punto sei tu, non il tumore.

NUTRICIA

Dal 1896, Nutricia ha sperimentato soluzioni nutrizionali innovative per la gestione terapeutica di pazienti in età pediatrica ed adulta, con l’obiettivo di migliorarne gli esiti clinici, la loro qualità di vita e quella dei loro cari. Basandosi su oltre un secolo di ricerca e innovazione, Nutricia ha sfruttato il potere della nutrizione per creare un portafoglio di prodotti nutrizionali specifici in grado di cambiare positivamente il corso della salute per la vita, anche nell’area terapeutica dell’oncologia. A luglio 2020 Nutricia Italia ha ottenuto la Certificazione B-Corp, una conferma per l’impegno dell’azienda, uno stimolo a proseguire e una sfida ulteriore per generare impatti positivi sulle persone e sull’ambiente. Da inizio anno Nutricia ha adottato lo statuto di Società Benefit.