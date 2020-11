Carne trita contaminata da salmonella: è allarme in alcune catene di supermercati [MARCHIO E LOTTO]

La nota catena dei supermercati Metro ha pubblicato un avviso di richiamo per un intero lotto di carne trita mista di bovino e suino contaminata da salmonella. Il prodotto, a marchio Jubatti è un mix venduto in confezioni sottovuoto da 2 kg, con il numero di lotto 223237-305 con data di scadenza 21/11/2020. La carne trita richiamata è stata prodotta da Soalca Srl, a Pretoro in provincia di Chieti nello stabilimento di località Cerrani 13/b. L’alimento in questione non deve essere consumato, ma in caso di acquisto è necessario segnalare e restituire al punto vendita.