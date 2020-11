La casa di Babbo Natale nella Lapponnia finlandese

Ogni bambino del mondo ama un periodo dell’anno più di tutti gli altri: il Natale, che con le luminarie, gli addobbi e i regali è una parentesi di magia in una quotidianità non sempre divertente e spensierata. La casa di Babbo Natale si trova proprio nel nostro continente, nella Lapponia Finlandese.

Proprio qui, ogni anno, i bambini di tutto il mondo spediscono le proprie letterine al rubicondo benefattore e per i più fortunati c’è la possibilità di andare a trovare Santa Claus proprio nel suo villaggio, che si trova a Rovaniemi la capitale della Lapponia.

Dove si trova la Casa di Babbo Natale

La casa di Babbo Natale si trova vicino alla linea del Circolo Polare Artico ed è una costruzione tipica della zona che si trova all’interno di un bosco permeato da un’atmosfera da favola senza tempo.

Nonostante oggi sia una meta che attrae un turismo di massa durante le festività natalizie, per gli amanti dei viaggi riserva ancora un panorama selvaggio tutto da esplorare. Qui è, infatti, possibile fare un giro a bordo di una slitta trainata dagli husky o osservare un branco delle numerose renne (si stima che ve ne siano approssimativamente 200.000) che si trovano allo stato brado nell’incontaminata natura finlandese.

La Finlandia, inoltre, è anche uno dei paesi scandinavi in cui è possibile osservare l’aurora boreale, che si svela al visitatore durante i periodi degli equinozi di autunno e primavera, nei mesi di settembre-ottobre o febbraio-marzo. Il rigido clima invernale raggiunge temperature polari che toccano i -20° quindi è bene recarsi in visita in questi luoghi con attrezzature e abbigliamento adeguato.

Il Villaggio di Santa Claus

A riscaldare l’atmosfera, però, c’è il calore del Natale che si effonde dal Villaggio di Santa Claus, che con le sue oltre 50 attrazioni garantisce un’immersione completa nell’atmosfera delle festività.

La storia del villaggio è unica nel suo genere, poiché nacque quasi per caso in occasione della visita della moglie del presidente americano Roosevelt in Lapponia. Proprio per la visita di Eleanor Roosevelt fu costruita in tutta fretta una capanna con laboratori e negozi di giocattoli, e quella che era sembrata un’occasione isolata di prestigio per il territorio lappone divenne una tradizione di legno, colori, francobolli, cartoline, regali e oggetti d’artigianato.

All’interno del parco, attraverso un percorso sotterraneo che conduce in un mondo magico, si giunge al laboratorio dei biscotti, alla casa della principessa di ghiaccio (un bar con sculture, tavoli, sedie e bancone tutti scolpiti nel ghiaccio) dove la stessa seduta su un trono concede una foto ai visitatori più ossequianti.

La scuola degli Elfi, invece, è uno spettacolo dinamico che intrattiene i bambini come gli adulti con canti, balli ed esibizioni scenografiche. Non mancano giostre, bar, ristoranti a tema ovviamente natalizio e novità che si rinnovano ogni anno, anche per chi, non sazio di una sola visita, decidesse di ritornarvi.

L’ufficio postale di Babbo Natale

Nei pressi di quel primo bungalow intorno al quale sorse quello che oggi è ufficialmente riconosciuta come la casa di Babbo Natale, proprio a Rovaniemi, si trova anche l’ufficio postale di Santa Claus. Qui giungono letterine da tutto il mondo e le lettere che vengono lasciate nella rossa cassetta della posta vengono timbrate e spedite dagli elfi, con tanto di francobollo dell’unico e inimitabile regno di Babbo Natale.

Chi non dovesse riuscire a visitare il Villaggio di Babbo Natale e consegnare a mano la propria lettera può inviarla all’indirizzo: Joulupukki, Joulupukin Pääposti, FI-96930 Napapiiri, Finlandia.