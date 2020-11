Scoppia il caso ambulanze in tutta Italia: scoperte irregolarità da parte dei Nas

Ben 945 ambulanze in tutta Italia sono state sottoposte a controllo da parte dei Nas nel corso di una operazione scattata in tutta Italia nell’ultima settimana e che ha fatto rilevare quasi un centinaio di violazioni e 46 mezzi non a norma per la sicurezza degli operatori e delle persone trasportate a bordo. Sono state 15 le violazioni penali e 29 quelle amministrative, rilevando la mancanza di protocolli e di procedure di pulizia e sanificazione dei vani dei mezzi sanitari (in 16 casi) , di mancato possesso ed uso di dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti e camici monouso a volte privi di certificato di conformità o smaltiti in modo irregolare (13 episodi contestati).