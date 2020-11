Caos in casa Lazio, Immobile positivo? Nessuna comunicazione: l’Asl mette nei guai la società biancoceleste

La situazione in casa Lazio si complica: il caso tamponi è stato chiacchieratissimo negli ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda Ciro Immobile, sceso in campo contro il Torino ma indisponibile contro lo Zenit in Champions, e la sua presunta positività al coronavirus.

Dopo l’apertura da parte della Figc di un’inchiesta, arrivano importanti novità. La Asl Roma 1 pare abbia avuto solo interlocuzioni telefoniche con la società: il club biancoceleste ha contattato in un primo momento la Asl Roma 4 che he però spiegato che la squadra avrebbe dovuto fare riferimeto alla Asl 1.

La società ha quindi contattato l’Asl competente, senza però fare alcuna comunicazione formale di casi di coronavirus e l’as non ha potuto effettuare alcuna mappatura dei contatti come previsto dal protocollo Figc.