C’è solo un modo per sistemare questo 2020: sui social l’esilarante ‘soluzione’ [FOTO]

Anno bisesto anno funesto, recita un detto popolare. Un detto azzeccatissimo per questo 2020 che registra episodi tremendi: terremoti, l’esplosione di Beirut, la morte di Sean Connery e Gigi Proeitti, ma soprattutto la pandemia per coronavirus.

Sui social, ogni giorno, troviamo post legati al Covid-19: la maggior parte sono polemici, legati alle scelte dei governatori, ma c’è anche sempre qualcuno che riesce a strappare un sorriso. Oggi, sta diventando virale un post che mostra “il solo modo per sistemare questo 2020”.

Quale è la soluzione? Far incontrare Papa Francesco con la cinesina ‘schiaffeggiata’ a C’è posta per te. Spopola un fotomontaggio che raffigura Papa Francesco davanti alla gigante busta di lettere di C’è posta per te, con Maria De Filippi prontissima a convincere le due parti e, dall’altra parte della busta, la cinesina che lo scorso dicembre ha strattonato il Papa, prendendosi degli scaffietti sulla mano.

Come a voler dare la colpa di tutto a quell’episodio: il Papa facendo arrabbiare la donna cinese avrebbe spinto il suo popolo vendicarsi con la diffusione del virus. Solo la pace tra i due potrebbe dare un po’ di luce e serenità a questo 2020. E’ tutto nelle mani di Maria De Filippi quindi. Confidiamo tutti in lei.