Chi è la moglie del nuovo Presidente USA Biden? Jill, la First Lady dalle origini italiane, cresciuta tra polpette e feste ‘paesane’

Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti, il 46°. Biden prende il posto quindi di Trump, così come la moglie, Jill Biden, prenderà il posto di Melania e sarà la nuova First Lady. Ma chi è la moglie di Biden? Conosciamola meglio.

Jill Tracy Jacobs è nata nel 1951 nel New Jersey ed è cresciuta a Willow Grove, Filadelfia. La nuova First Lady è figlia di un italo-americano, Dominic, nipote di Gaetano Giacoppa, arrivato dalla Sicilia a Ellis Island e ama ricordare la sua infanzia da americana di origini italiane, fatta di feste dall’aria di paese e polpette al sugo di nonna Concetta.

Jill Biden, una laurea, due master, un phd in pedagogia, è un’insegnante e ha sempre detto di non aver intenzione di lasciare il suo lavoro nemmeno adesso che sarà first lady: “per me insegnare non è cosa faccio, è cosa sono”, ha affermato. Donna dal grande senso dell’umorismo, pronta a scherzare e sempre col sorriso in faccia, come la descrivono gli amici e colleghi. Caratteristiche che hanno sicuramente aiutato il matrimonio con Biden, avvenuto a 4 anni dalla morte in un incidente stradale della prima moglie e della figlia minore del nuovo presidente democratico.

Appassionata insegnante, ma anche prima consigliera del marito, non ama molto questo termine e preferisce sentirsi la confidente del cuore di Joe.