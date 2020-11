Ciclone Nivar atteso domani sul Golfo del Bengala: allarme in India per forti venti e piogge intense

E’ allerta per un ciclone in arrivo sull’area sudovest del Golfo del Bengala. L’India Meteorological Department in un tweet segnala che le coste del Tamil Nadu e e di Puducherry nelle prossime 24 ore saranno interessate da Nivar, un ciclone che sta intensificandosi da ieri.

Secondo l’Istituto, quella che in queste ore si manifesta ancora come tempesta, per via dei forti venti entro domani sera si trasformera’ in ciclone capace di danneggiare le piantagioni, scoperchiare tetti delle case, e di sradicare alberi e pali dell’elettricita’. Un allarme giallo e’ stato diffuso in tutto lo stato per invitare pescatori e contadini a mettersi al riparo.