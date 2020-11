Cigni morti in tutto il Paese: si teme ondata di influenza aviaria nel Regno Unito

Sono in corso delle indagini in tutto il Regno Unito per le morti in massa di cigni. Sono diverse le testimonianze del ritrovamento di cigni morenti tutti con gli stessi sintomi: gli animali, quasi in fin di vita, hanno iniziato a girare in tondo e avevano delle fuoriuscite di sangue dalle narici. I decessi di questi animali, secondo quanto si legge sul “Daily Telegraph” potrebbero essere legati a un’ondata di influenza aviaria proveniente da altri Paesi del continente europeo.

Il ministero dell’Ambiente inglese ha chiesto alle persone di segnalare eventuali avvistamenti di cigni morti dopo aver confermato diversi casi di H5N8, l’influenza aviaria, fra questi uccelli selvatici.