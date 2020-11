Amazon sostiene la ricerca contro il cancro: disponibili i cioccolatini Airc, un regalo perfetto

Stai cercando il regalo perfetto? Un dono che sia bello, utile e originale? Amazon ha la soluzione a tutti i tuoi problemi. Dall’1 novembre è infatti possibile acquistare sul noto e-commerce i Cioccolatini della Ricerca, di Airc per la ricerca contro il cancro.



“I Giorni della Ricerca quest’anno assumono ancora maggiore importanza perché la pandemia di Covid-19 ha influito sui progressi della ricerca oncologica, rallentando l’attività nei laboratori e, soprattutto, il trasferimento dei risultati ai pazienti. I numeri confermano che il cancro resta un’emergenza a livello mondiale. Ricercatori e medici non possono permettersi battute d’arresto: in Italia si stima che quest’anno saranno diagnosticati 377.000 nuovi casi, più di 1000 al giorno. Per incidere su questi dati Airc pp sostiene con continuità circa 5.300 scienziati al lavoro per sviluppare diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci e mirati per tutti i pazienti“, si legge in una nota Airc.

Airc ha scelto cioccolatini Lindt per il sostegno alla ricerca contro il cancro: ogni confezione contiene 200 grammi di cioccolatini assortiti al cioccolato fondente. Il tutto dentro ad una confezione in cartoncino col logo dell’Associazione.