Clima: secondo Copernicus ottobre 2020 è il più caldo mai registrato in Europa

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della Commissione Europea, pubblica ogni mese bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria in superficie, della copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo.

Temperatura dell’aria in superficie nel mese di ottobre 2020

In Europa è stato registrato un caldo da record nel mese di ottobre con medie molto al di sopra di quelle dell’Est, ma sotto la media di quelle del Sud-ovest.

A livello globale si tratta del terzo mese di ottobre più caldo mai registrato, ma con poca differenza rispetto al quarto, quinto e sesto mese di ottobre più caldi. I sei mesi di ottobre più caldi di sempre si sono verificati negli ultimi sei anni.

Le temperature sono state di molto al di sopra della media del periodo 1981-2010 su gran parte dell’Artico e sopra l’altopiano del Tibet, al contrario sono state registrate temperature più basse della media sopra l’Oceano Pacifico Orientale, su gran parte dell’entroterra del Nord America e intorno alla zona più a nord dell’altopiano del Tibet.

Banchisa polare nel mese di ottobre 2020