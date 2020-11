Clima: le politiche di Biden potrebbero ridurre il riscaldamento globale di 0,1°C da qui al 2100

Le politiche sul clima annunciate dal Presidente eletto Joe Biden per gli Stati Uniti, se attuate, potrebbero ridurre il riscaldamento globale di 0,1°C da qui al 2100: lo riporta il Guardian, citando i dati del sito Climate Action Tracker.

Secondo il portale di analisi climatiche, le politiche annunciate da Biden per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni al 2050, e il piano da 1.700 miliardi di dollari di investimenti per una “ripresa verde” dalla pandemia, taglierebbero le emissioni di gas serra dell’equivalente di 75 miliardi di tonnellate di CO2: ciò ridurrebbe l’aumento delle temperature globali al 2100 di 0,1°C.

Il quotidiano britannico sottolinea però che le politiche per il clima di Biden troveranno sicuramente dura opposizione dai repubblicani.