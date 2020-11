Codacons: col crollo dei consumi a ottobre “Natale sarà disastroso”

“Anche i commercianti confermano i nostri allarmi sul crollo dei consumi che si registra in Italia, e che sta avendo ripercussioni pesanti per l’intera economia”: lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti oggi da Confcommercio e che vedono ad ottobre i consumi calare del -8,1% rispetto al 2019. “Nonostante i bonus a pioggia del Governo, l’attesa ripresa dei consumi non c’è stata e, al contrario, le famiglie continuano a tagliare la spesa, a causa delle situazione di emergenza che investe il paese e della grave incertezza sul futuro,” spiega il presidente Carlo Rienzi. “In tale contesto appaiono seriamente a rischio i consumi legati al Natale, su cui influiranno le limitazioni legate al Covid, la perdita di reddito subita da milioni di famiglie e il quadro di generale incertezza che regna in Italia“.

In base alle stime dell’associazione, la spesa legata alle festività natalizie rischia al momento di crollare del -14,5%, con una contrazione dei consumi per regali, addobbi, alimentari pari a 1,5 miliardi rispetto allo scorso anno; dati che potrebbero aggravarsi in caso di ulteriori restrizioni legate all’emergenza sanitaria.